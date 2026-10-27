به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی با اشاره به آغاز پویش نذر درخت با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های باغداران و خیران استان برای توسعه بقاع متبرکه ائمه، گفت: استان مرکزی در این زمینه در کشور پیشتاز خبر است.

رحیم غلامی نذر درخت را برای افزایش مشارکت‌های مردمی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان دانست و افزود: پروژه صحن و شبستان حضرت زینب (س) در کربلای معلی به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم توسعه فضای زیارتی حرم مطهر امام حسین (ع) است که فرصتی برای توسعه امور خیریه است.

او با اشاره به اینکه این طرح در زمینی به مساحت حدود ۵۲ هزار مترمربع و با زیربنای بیش از ۱۶۸ هزار مترمربع احداث می‌شود، تأکید کرد: پیشرفت فیزیکی آن تاکنون به بیش از ۸۰ درصد رسیده و تکمیل بخش زیارتی فاز نخست پروژه نیز تا پایان فصل جاری پیش‌بینی شده است.