رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: این استان با ۱۲ هزار حوزه آماری، مسئولیت اجرای ۲۰ درصد عملیات سرشماری نفوس و مسکن کشور را بر عهده دارد که ۸۳۰۰ حوزه آن در شهر تهران قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به پیچیدگی‌های عملیاتی سرشماری نفوس و مسکن در این استان، گفت: استان تهران با داشتن ۱۲ هزار حوزه آماری، مسئولیت ۲۰ درصد از کل حجم عملیات اجرایی سرشماری کشور را بر عهده دارد.

حسین سپهری افزود: به دلیل ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و ساختاری، سرشماری در استان تهران نسبت به سایر استان‌ها پیچیدگی‌های خاص و حجم کار سنگین‌تری دارد؛ به‌طوری‌که از ۱۲ هزار حوزه، ۸۳۰۰ حوزه فقط مربوط به محدوده شهر تهران است.

وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، نقشه‌های شهری و روستایی را به‌روز رسانی کرده و هشت میلیون کد پستی را به بلوک‌های آماری و آبادی‌های استان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط متصل کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران همچنین با اشاره به رویکرد نوین این سرشماری، گفت: اجرای سرشماری به سبک نوین ثبتی که برای نخستین بار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت چهاردهم پیگیری می‌شود، گامی بزرگ در راستای توسعه دولت الکترونیک است. این رویکرد نوین نه‌تنها باعث کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در منابع می‌شود، بلکه با ارتقای کیفیت داده‌ها و یکپارچگی آماری، زیرساخت‌های لازم برای مدیریت هوشمند کشور را فراهم می‌سازد.