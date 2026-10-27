به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر در کارگاه «ایمنی هسته‌ای و حفاظت پرتوی؛ از شناخت تا پیشگیری و برنامه‌ریزی» در اداره‌کل بنادر و دریانوردی به خبرنگار صداوسیما گفت: با توجه به استقرار نیروگاه هسته‌ای در بوشهر و احتمالی که همواره باید برای حوادث پرتوی و هسته‌ای در نظر داشت، برگزاری کارگاه‌های آموزشی از نیاز‌ها است.

کوروش دهقان افزود: دور نخست این کارگاه‌ها برای کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شده و دور‌های بعد نیز برای جوامع هدف که باید حفاظت و بهدشت هسته‌ای را دریافت کنند، برگزار خواهد شد.

او اضافه کرد: همچنین برای دانش‌آموزان و دانشجویان و دیگر گروه‌ها نیز برگزار خواهد شد و پس از آن آموزش افکار عمومی هم در برنامه داریم.

دهقان گفت: مجموعه استان و به‌ویژه اقشار گوناگون مردم شهر بوشهر باید از حداقل دانستنی‌ها و اطلاعات برای ایمنی حوادث پرتوی برخوردار باشند.