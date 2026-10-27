مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی به مناسبت ایام پیش‌رو، میزبان مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری با محوریت هنرهای آیینی و مذهبی است؛ برنامه‌هایی که شامل خلق آثار هنری، کتابت حدیث شریف کسا و اجرای نمایش با موضوع حضرت زهرا (س) می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد اللهیاری مدیر بنیاد رودکی در گفت و گو با خبرنگار بیان کرد: مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی در راستای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری و پاسداشت مناسبت‌های مذهبی، میزبان مجموعه‌ای از برنامه‌های هنری و نمایشی خواهد بود.



در این برنامه‌ها، هنرمندان با خلق آثار هنری و کتابت حدیث شریف کسا، جلوه‌هایی از هنر دینی و آیینی را به نمایش می‌گذارند. همچنین نمایشی با موضوع حضرت زهرا (س) در این ایام در مجموعه برج آزادی اجرا خواهد شد.



برگزاری این برنامه‌ها در راستای معرفی ظرفیت‌های هنرهای آیینی و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت هنرمندان و علاقه‌مندان به فعالیت‌های فرهنگی و هنری پیش‌بینی شده است.



الهیاری در ادامه از برنامه تاه بنیاد رودکی خبر داد : مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی همچنین در حوزه اجرای برنامه‌های نمایشی فعالیت دارد و در همین زمینه، یکی از اجراهای نمایشی این مجموعه در پایان آبان‌ماه به کار خود پایان داده است. اجرای بعدی این مجموعه نیز برای فصل آینده برنامه‌ریزی شده است.