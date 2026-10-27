فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف بیش از ۲ تن کابل مسروقه، دستگیری ۸۴ مالخر و مهر و موم ۸۴ واحد ضایعاتی متخلف در طرح عملیاتی پلیس آگاهی خبر داد.

کشف بیش از ۲ تن سیم و کابل مسروقه و مهر و موم۸۴ ضایعاتی در غرب تهران

کشف بیش از ۲ تن سیم و کابل مسروقه و مهر و موم۸۴ ضایعاتی در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمدرضا علیزاده فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: طرح عملیاتی مقابله با ضایعاتی‌های متخلف با رویکرد کنترل و رصد ضایعاتی‌ها در ۶ شهرستان تابعه انتظامی غرب استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته توسط مأموران پلیس آگاهی به مرحله اجراء گذاشته شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران پلیس آگاهی در بازدید از ۵۲۴ واحدصنفی ضایعاتی، به ۱۱۷ ضایعاتی اخطاریه صادر کرده و ۸۴ واحد ضایعاتی متخلف و دارای فعالیت مجرمانه برابر دستور قضائی پلمب شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران بیان کرد: در جریان اجرای طرح عملیاتی مقابله با ضایعاتی‌های متخلف، با تلاش و رصد مأموران پلیس آگاهی، یک دستگاه خودور مسروقه کشف شد.