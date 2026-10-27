به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، فرمانده سپاه کربلا مازندران در نشست مشترک با مدیرکل و معاونان آموزش و پرورش استان، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های سپاه و نظام تعلیم و تربیت، بر اجرای کیفی اردو‌های راهیان نور، توانمندسازی معلمان تراز انقلاب و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در طرح «نومیدان» همزمان با هفته بسیج دانش‌آموزی تأکید کرد.

نشست مشترک هم‌اندیشی و هماهنگی برنامه‌های فرهنگی و تربیتی روز گذشته با حضور سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه کربلا، مدیرکل و معاونان آموزش و پرورش استان و مسئولان سازمان‌های بسیج دانش‌آموزی و بسیج فرهنگیان در محل اداره کل آموزش و پرورش مازندران برگزار شد.

سردار محمدرضا موحد در این نشست با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی و تبریک فرارسیدن هفته بسیج دانش‌آموزی، آموزش و پرورش را زیربنای تحول و پیشرفت کشور دانست و اظهار داشت: امروز دشمن تمام توان رسانه‌ای و ادراکی خود را برای تسخیر ذهن و قلب نوجوانان و جوانان ما به کار گرفته است؛ در این نبرد ترکیبی، مدارس خط مقدم جهاد تبیین هستند و پیوند عمیق میان سپاه و آموزش و پرورش می‌تواند نقشه‌های دشمن را خنثی کند.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به اهمیت برگزاری اردو‌های راهیان نور دانش‌آموزی و فرهنگیان، این حرکت عظیم فرهنگی را یک موقعیت بی‌بدیل تربیتی برشمرد و افزود: راهیان نور دانش آموزی یک فناوری پیشرفته تربیتی برای پیوند نسل جدید با حماسه‌سازان دفاع مقدس است. باید با برنامه‌ریزی دقیق، روایتگری‌های جذاب و متناسب با ذائقه دانش‌آموزان و همچنین حضور هدفمند فرهنگیان در این اردوها، زمینه‌ای فراهم شود تا دانش‌آموزان از نزدیک با معنویت، شجاعت و خودباوری شهدا آشنا شوند.

سردار موحد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برگزاری دوره‌های توانمندسازی معلمان استان اشاره کرد و گفت: معلمان، افسران و فرماندهان اصلی میدان تربیت هستند. اجرای دوره‌های توانمندسازی ویژه فرهنگیان مازندران با هدف به‌روزرسانی دانش رسانه‌ای، بصیرت‌افزایی و آشنایی با شیوه‌های نوین اقناع و ارتباط با نسل امروز، یک ضرورت راهبردی است که با همکاری مشترک بسیج فرهنگیان و آموزش و پرورش به صورت جدی دنبال خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم میدان دادن به نوجوانان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، اجرای برنامه «نومیدان» توسط بسیج دانش‌آموزی را گامی مؤثر در راستای تربیت نسل کنشگر و مسئولیت‌پذیر توصیف کرد و ادامه داد: طرح «نومیدان» همان نقطه تحولی است که دانش‌آموز را از یک مخاطب صرف به یک کنشگر فعال و حل‌کننده مسئله در مدرسه و جامعه تبدیل می‌کند. ما باید به استعداد، خلاقیت و روحیه انقلابی نوجوانان اعتماد کنیم و مسیر نقش‌آفرینی آنها را هموار سازیم.

فرمانده سپاه کربلا در پایان با اشاره به نزدیکی ایام هفته بسیج دانش‌آموزی، خواستار اجرای برنامه‌های خلاقانه، امیدآفرین و دانش‌آموزمحور در سطح مدارس استان شد و خاطرنشان کرد: برنامه‌های گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی در مازندران باید به ویترینی از بالندگی علمی، بصیرت انقلابی و هویت دینی و ملی نوجوانان ما تبدیل شود.

شایان ذکر است در این نشست، مدیرکل و معاونان آموزش و پرورش استان به همراه مسئولان بسیج دانش‌آموزی و بسیج فرهنگیان، ضمن ارائه گزارشی از روند برنامه‌ریزی‌ها، بر تشکیل کارگروه‌های مشترک اجرایی جهت تسریع در تحقق مصوبات این جلسه تأکید کردند.