به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با استقرار الگو‌های پایدار جوی بر منطقه، طی امروز جوی نسبتا آرام و پایدار بر استان حاکم خواهد بود.

از بعدازظهر روز چهارشنبه با ورود سامانه جدید بارشی به استان شرایط جوی برای رخداد رگبار‌های متناوب باران و رعدوبرق و وزش باد در اغلب نقاط استان خواهد شد که این ناپایداری‌های جوی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و پیرو هشدار صادر شده طی این مدت احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها در برخی نقاط استان دور از انتظار نخواهد بود.

از نظر دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته دمای ارومیه بین ۵ و ۲۰ درجه در نوسان بوده و طی این مدت تخت سلیمان با ۱ و باروق با ۲۳ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده اندو براساس الگو‌های دمایی از روز چهارشنبه و با فعالیت سامانه بارشی در استان شاهد روند کاهشی دما‌های بیشینه در سطح استان خواهیم بود که تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.