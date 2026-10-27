به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ فرضی‌زاده گفت: تجمع دانش‌آموزان جان‌فدای ایران در ۱۳ آبان، اجلاس شهدای دانش‌آموز و اعزام ۴ هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی جنوب از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است.

وی افزود: برگزاری آیین معرفی فرماندهان واحد‌های بسیج دانش‌آموزی در مدارس، افتتاح واحد‌های بسیج دانش‌آموزی در مدارس غیردولتی، صدور بیانیه‌های مجامع علوی و فاطمی با محوریت استکبارستیزی، برگزاری برنامه‌های میقات صالحین و حضور شبکه‌های تربیتی از دیگر برنامه‌های این هفته است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان تجلیل از خانواده‌های شهدای دانش‌آموز و نخبگان بسیج دانش‌آموزی، برپایی نمایشگاه دستاورد‌های دانش‌آموزان، اجرای سرود و رجزخوانی، دیدار اعضای مجامع علوی و فاطمی و فرماندهان واحد‌های بسیج دانش‌آموزی با مسئولان استانی و شهرستانی و حضور دانش‌آموزان در برنامه‌های گفت‌وگومحور شبکه استانی دنا و رادیو را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده اعلام کرد.

سرهنگ فرضی‌زاده افزود: برنامه‌های امسال از هشتم آبان آغاز می‌شود و تا چهاردهم آبان با اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی، علمی، جهادی و بصیرتی در مدارس و شهرستان‌های استان ادامه دارد.

سرهنگ فرضی‌زاده با تأکید بر اهمیت تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی برای نسل نوجوان گفت: حضور هادیان سیاسی و افسران جوان در کلاس‌های درس آمادگی دفاعی، پاسخ‌گویی به شبهات دانش‌آموزان، دیدار با خانواده‌های شهدای دانش‌آموز و اجرای برنامه‌های روشنگری از محور‌های مهم این هفته است.

وی همچنین از اجرای پویش «هر مدرسه، یک خدمت» خبر داد و افزود: کاشت نهال به نام شهدای دانش‌آموز و توزیع بسته‌های نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان نیازمند از جمله فعالیت‌هایی است که در مدارس استان اجرا می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامه‌های روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: تجمع دانش‌آموزان جان‌فدای ایران و حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان از برنامه‌های محوری این هفته است.

سرهنگ فرضی‌زاده از برگزاری اجلاس شهدای دانش‌آموز استان در شهرستان کهگیلویه خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری بنیاد شهید، آموزش‌وپرورش و سپاه برگزار می‌شود و تجلیل از مقام شهدای دانش‌آموز و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اهداف آن است.

وی افزود: سرکشی از خانواده‌های معظم شهدای دانش‌آموز در شهرستان‌های مختلف استان نیز در برنامه‌های این هفته قرار دارد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان با اشاره به آغاز اعزام‌های راهیان نور دانش‌آموزی در ۱۴ آبان گفت: در مرحله نخست، اعزام ۴ هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی جنوب کشور پیش‌بینی شده است.

وی افزود: ثبت‌نام دانش‌آموزان بر اساس ضوابط و ابلاغیه‌های اعلام‌شده از طریق ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها، سپاه‌های نواحی مقاومت بسیج و حوزه‌های مقاومت بسیج دانش‌آموزی انجام می‌شود.

بر اساس اعلام معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان، برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی در قالب روزشمار و با محور‌های مختلف فرهنگی، تربیتی، جهادی، علمی و بصیرتی برگزار می‌شود.

- جمعه ۸ آبان؛ روز بسیج دانش‌آموزی: آغاز برنامه‌های هفته و اجرای فعالیت‌های مرتبط با تعلیم و تربیت و گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده.

- شنبه ۹ آبان؛ روز سازندگی و خدمت: اجرای فعالیت‌های جهادی، خدمت‌رسانی دانش‌آموزی و برنامه‌های مرتبط با بهبود فضای مدارس و کمک به نیازمندان.

- یکشنبه ۱۰ آبان؛ روز آمادگی دفاعی: اجرای برنامه‌های مرتبط با آمادگی دفاعی، تبیین مسائل روز و تقویت آگاهی دانش‌آموزان.

- دوشنبه ۱۱ آبان؛ روز فرهنگ و جهاد تبیین: اجرای برنامه‌های فرهنگی، مطالعاتی، روشنگری و فعالیت‌های مرتبط با پویش مطالعاتی خط امین ۲.

- سه‌شنبه ۱۲ آبان؛ روز علم و فناوری: برگزاری برنامه‌های علمی و فناورانه و فعالیت‌های مرتبط با شناسایی و تقویت استعداد‌های دانش‌آموزی.

- چهارشنبه ۱۳ آبان؛ روز دانش‌آموز و مبارزه با استکبار جهانی: نواختن زنگ استکبارستیزی، برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان و تجمع دانش‌آموزان جان‌فدای ایران.

- پنجشنبه ۱۴ آبان؛ روز شهدای دانش‌آموز: برگزاری برنامه‌های گرامیداشت شهدای دانش‌آموز، سرکشی از خانواده‌های شهدا و آغاز اعزام دانش‌آموزان به اردو‌های راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب.