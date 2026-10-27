مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام، از کشف و ضبط دو دستگاه ماینر غیرمجاز در منازل مسکونی شهر ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ولی‌الله ناصری» مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارش محرمانه، بررسی‌های فنی رفتار بار مصرفی در محدوده اعلام‌شده و اخذ مجوز قضایی، دو دستگاه ماینر غیرمجاز در منازل مسکونی شهر ایلام کشف و ضبط شد.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های امنیتی، به‌ویژه سربازان گمنام امام زمان (عج)، فرماندهی انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی، افزود: فعالیت سوداگران انرژی و استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، به سرمایه‌های ملی و منافع عمومی آسیب می‌زند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام با اشاره به تأثیر ماینر‌های غیرمجاز بر شبکه برق تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز از عوامل تشدید محدودیت‌های برق است و می‌تواند خسارت‌های قابل توجهی به شبکه و مردم وارد کند.

ناصری از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، اطلاعات خود را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ ارسال کنند و تأکید کرد: گزارش‌های مردمی با حفظ محرمانگی پیگیری می‌شود و برای همکاری مؤثر، پاداش در نظر گرفته شده است.