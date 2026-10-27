به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، طرح همیار گاز با هدف آشنایی دانش آموزان با اصول صرفه‌جویی، مصرف بهینه انرژی و ارتقای فرهنگ ایمنی گاز در مدارس اجرایی شده است.

در این طرح دانش‌آموزان به عنوان سفیران انرژی، آموخته‌های خود را به خانواده‌ها و جامعه منتقل می‌کنند.

در این همایش همچنین بر نقش موثر دانش‌آموزان به مؤثرترین حلقه انتقال پیام‌های آموزشی به خانواده تاکید شد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس و هدایایی از مدیران، معلمان و دانش‌آموزان برگزیده طرح همیار گاز تجلیل شد.