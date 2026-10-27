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با هدف فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه طرحی با عنوان همیار گاز در مدارس شهرستان قروه آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، طرح همیار گاز با هدف آشنایی دانش آموزان با اصول صرفهجویی، مصرف بهینه انرژی و ارتقای فرهنگ ایمنی گاز در مدارس اجرایی شده است.
در این طرح دانشآموزان به عنوان سفیران انرژی، آموختههای خود را به خانوادهها و جامعه منتقل میکنند.
در این همایش همچنین بر نقش موثر دانشآموزان به مؤثرترین حلقه انتقال پیامهای آموزشی به خانواده تاکید شد.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس و هدایایی از مدیران، معلمان و دانشآموزان برگزیده طرح همیار گاز تجلیل شد.