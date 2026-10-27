دبیر بورد پرستاری بر ضرورت توجه به ابعاد علمی و حرفه‌ای پیام رهبر انقلاب به مناسبت روز پرستار تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود فلاحی دبیر بورد پرستاری با اشاره به تأکید پیام رهبر انقلاب بر حفظ و ارتقای دانش، مهارت، توان، نشاط، انگیزه و کرامت پرستاران، اظهار کرد: تحقق این مؤلفه‌ها مستلزم توجه هم‌زمان به کیفیت تربیت نیروی انسانی، شرایط فعالیت حرفه‌ای و جایگاه پرستاران در نظام سلامت است.

ارتقای کیفیت آموزش پرستاری؛ اولویت به‌جای توسعه کمّی

دبیر بورد پرستاری با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه آموزش پرستاری گفت: برای ارتقای دانش و مهارت پرستاران، باید کیفیت آموزش‌های نظری و بالینی در کانون توجه قرار گیرد. توسعه آموزش پرستاری نباید صرفاً بر افزایش تعداد مراکز آموزشی متمرکز باشد، بلکه توان علمی اعضای هیئت علمی، ظرفیت‌های آموزشی و کیفیت محیط‌های بالینی نیز باید در ارزیابی این مراکز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در مراکزی که از نظر تعداد اعضای هیئت علمی یا ظرفیت آموزش بالینی با محدودیت مواجه‌اند، می‌توان امکان تجمیع ظرفیت‌ها و ادغام مراکز را با بررسی کارشناسی ارزیابی کرد؛ رویکردی که در صورت فراهم‌بودن شرایط علمی، آموزشی و اجرایی، می‌تواند به استفاده مؤثرتر از منابع و ارتقای کیفیت آموزش منجر شود.

فلاحی برای تبیین این موضوع، به‌صورت فرضی به سه مرکز آموزشی اشاره کرد که هرکدام سه عضو هیئت علمی دارند و از ظرفیت کافی برای ارائه آموزش باکیفیت برخوردار نیستند. به گفته وی، تجمیع ظرفیت چنین مراکزی، در صورت تأیید ضوابط و فراهم‌بودن زیرساخت‌های لازم، می‌تواند زمینه تشکیل یک مرکز برخوردار از ظرفیت علمی بیشتر را فراهم کند.

استقلال حرفه‌ای و معیشت؛ دو مؤلفه مؤثر بر انگیزه پرستاران

دبیر بورد پرستاری در ادامه، به اهمیت توجه به شرایط حرفه‌ای و معیشتی پرستاران پرداخت و گفت: برای تقویت نشاط، انگیزه و کرامت پرستاران، باید موضوعاتی مانند استقلال حرفه‌ای، فرصت فعالیت مستقل در چارچوب ضوابط قانونی، حقوق و دستمزد و نیاز‌های رفاهی، از جمله مسکن، مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت فعالیت مستقل پرستاران در حوزه ارائه خدمات حرفه‌ای افزود: فراهم‌شدن امکان فعالیت در قالب مطب یا دفتر کار پرستاری، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای ارائه خدمات تخصصی و بهبود وضعیت اقتصادی بخشی از جامعه پرستاری ایجاد کند.

دکتر فلاحی تأکید کرد: توجه به انگیزه و نشاط حرفه‌ای پرستاران، تنها به عوامل فردی محدود نمی‌شود؛ شرایط کاری، فرصت‌های پیشرفت، استقلال حرفه‌ای و برخورداری از حمایت‌های متناسب نیز در این زمینه اهمیت دارند.

کرامت حرفه‌ای؛ فراتر از احترام کلامی

وی با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت شغلی در محیط‌های درمانی اظهار کرد: کرامت حرفه‌ای باید در رویه‌ها و مناسبات روزمره محیط کار نیز نمود داشته باشد. نحوه توزیع امکانات، برخورداری از فرصت‌های برابر و رعایت شأن اعضای مختلف تیم مراقبت و درمان، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر احساس ارزشمندی و انگیزه کارکنان اثر بگذارند.

وی با بیان نمونه‌ای از تجربه خود در یک بیمارستان گفت: در محیطی مشاهده کرده است که برخی اعضای تیم مراقبت و درمان اجازه استفاده از پارکینگ بیمارستان را داشته‌اند، اما این امکان برای پرستاران فراهم نبوده است و آنان ناچار بودند برای یافتن محل پارک خودرو در خیابان جست‌و‌جو کنند و درباره امنیت وسیله نقلیه خود نگرانی داشته باشند.

فلاحی خاطرنشان کرد: چنین تفاوت‌هایی، حتی اگر در نگاه نخست موضوعی جزئی به نظر برسند، می‌توانند این احساس را در کارکنان ایجاد کنند که جایگاه حرفه‌ای آنان به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو، رعایت عدالت در دسترسی به امکانات و پرهیز از تبعیض‌های غیرضروری باید بخشی از توجه به کرامت نیروی انسانی در محیط‌های درمانی باشد.

ضرورت نگاه یکپارچه به توسعه حرفه پرستاری

دبیر بورد پرستاری در جمع‌بندی دیدگاه خود، بر ضرورت نگاه یکپارچه به آموزش، استقلال حرفه‌ای، معیشت و عدالت سازمانی تأکید کرد. بر این اساس، ارتقای کیفیت آموزش نظری و بالینی، استفاده مؤثر از ظرفیت مراکز آموزشی، گسترش فرصت‌های فعالیت حرفه‌ای در چارچوب مقررات و توجه به شرایط رفاهی و شأن پرستاران، از جمله زمینه‌هایی هستند که می‌توانند در مسیر تقویت جامعه پرستاری مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند.

توجه هم‌زمان به این ابعاد می‌تواند زمینه پرورش نیروی پرستاری توانمندتر و فراهم‌شدن شرایط مناسب‌تر برای ارائه مراقبت باکیفیت را تقویت کند.