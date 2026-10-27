مردم شهرستان کبودراهنگ در ۵ آبان سال ۱۳۵۷ و ۱۰۴ روز مانده به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ۵ شهید تقدیم انقلاب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ، در حرکت اعتراضی و تظاهرات خیابانی مردم شهرستان کبودراهنگ به حکومت پهلوی و با تیراندازی ماموران رژیم پهلوی، ۵ نفر شهید و ۲۱ نفر زخمی شدند.

به همین مناسبت و در پاسداشت این شهدای گرانقدر پنجم آبان، این روز به نام روز «کبودراهنگ» نامگذاری شده است.

امروز زنگ روز شهرستان کبودراهنگ در مدرسه شهدای «پنجم آبان» به صورت نمادین در این شهرستان نواخته شد.

همچنین به همین مناسبت مزار شهدای والامقام «پنجم آبان» کبودراهنگ غبارروبی و عطر افشانی شد.