رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور صحن علنی امروز مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب در سلامتی کامل هستند و من ایشان را دارای روحیه قوی، پرنشاط، با امید و در سلامت و آرامش قلبی و دارای اشراف به مسائل دیدم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور صحن علنی امروز مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب در سلامتی کامل هستند و من ایشان را دارای روحیه قوی، پرنشاط، با امید و در سلامت و آرامش قلبی و دارای اشراف به مسائل دیدم.

آقای قالیباف ادامه داد: وقتی انسان در محضر ایشان می‌نشست و صحبت می‌کردند، این ویژگی‌ها در وجود حضرت آقا کاملاً ملموس بود. در مباحث نیز انصافاً بر مسائل اشراف داشتند؛ هم در کلیات و هم در جزئیات، که البته پیش از این نیز از آن اطلاع داشتم.