رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به سرشماری نفوس و مسکن گفت: اجرای سرشماری به سبک نوین ثبتی که برای نخستین بار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت چهاردهم پیگیری می‌شود، گامی بزرگ در راستای توسعه دولت الکترونیک است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین سپهری تصریح کرد: این رویکرد نوین نه تنها باعث کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در منابع می‌شود، بلکه با ارتقای کیفیت داده‌ها و یکپارچگی آماری، زیرساخت‌های لازم برای مدیریت هوشمند کشور را فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های عملیاتی سرشماری نفوس و مسکن در این استان، تاکید کرد که استان تهران با داشتن ۱۲ هزار حوزه آماری، مسئولیت ۲۰ درصد از کل حجم عملیات اجرایی سرشماری کشور را بر عهده دارد.

سپهری اظهار داشت: به دلیل ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و ساختاری، سرشماری در استان تهران نسبت به سایر استان‌ها پیچیدگی‌های خاص و حجم کار سنگین‌تری دارد؛ بطوریکه از ۱۲ هزار حوزه، ۸۳۰۰ حوزه تنها مربوط به محدوده شهر تهران است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نقشه‌های شهری و روستایی، به‌روزرسانی و ۸ میلیون کدپستی به بلوک‌های آماری و آبادی‌های استان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط متصل شده است.