به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مس شهربابک که با هدایت قاسم شهبا موفق به صعود به لیگ برتر فوتبال شد، با شروع فصل جدید این رقابت‌ها نتوانست نتایج قابل قبولی در این سطح از فوتبال کشور ثبت کند. از این رو مدیران این باشگاه در نهایت تصمیم به قطع همکاری با شهبا گرفتند.

مس شهربابک در دو دیدار اخیر برابر پرسپولیس و سپاهان با نتایج سه بر صفر و چهار بر صفر شکست خورد و همین نتایج دور از انتظار، مسیر شهبا و این تیم را از هم جدا کرد. او در ۱۰ هفته ابتدایی لیگ برتر ۵ شکست و ۵ تساوی به ثبت رساند تا با ۵ امتیاز قعرنشین لیگ برتر لقب بگیرد و تنها تیم بدون برد لیگ باشد.