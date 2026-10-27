مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی از ثبت سد سنگی تاریخی چؤوش گؤلی اهر در فهرست آثار ملی ایران خبر داد؛ سازه‌ای با ارتفاع باقی‌مانده حدود ۱۵ متر در ۲۰ کیلومتری شمال اهر که بخش عمده آن بر اثر سیلاب تخریب شده و زمان ساختش نیازمند مطالعات باستان‌شناسی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، احمد حمزه‌زاده اظهار کرد: سد سنگی تاریخی چؤوش گؤلی در حدود ۲۰ کیلومتری شمال اهر، در دامنه جنوبی کوهستان شیور و در مسیر رودخانه دره‌شرشر واقع شده است.

وی افزود: این سد در تنگه‌ای سنگی و با استفاده از سنگ و ملات ساخته شده و کارکرد آن مهار آب‌های سطحی دامنه‌های جنوبی کوهستان شیور بوده است. بخش عمده این سازه تاریخی در گذر زمان و بر اثر وقوع سیلاب تخریب شده و در حال حاضر بخشی از دیواره غربی آن باقی مانده است.

وی ادامه داد: بررسی بقایای سد نشان می‌دهد در ساخت بدنه بیرونی آن از تخته‌سنگ‌هایی با اندازه‌های مختلف استفاده شده و هسته سازه نیز از سنگ‌های نامنظم و ملات شکل گرفته است. ارتفاع بخش باقی‌مانده سد بر اساس شواهد موجود به حدود ۱۵ متر می‌رسد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی با اشاره به قرارگیری سد در نزدیکی قلعه شیور، بیان کرد: بقایای معماری موجود در محدوده قلعه و پیرامون سد، احتمال ارتباط این دو مجموعه از نظر تاریخی و کارکردی را مطرح می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تعیین دقیق زمان ساخت و نحوه بهره‌برداری از این سد تاریخی، نیازمند انجام مطالعات و بررسی‌های بیشتر باستان‌شناسی است. حمزه‌زاده درباره وضعیت حفاظتی این اثر نیز گفت: سیلاب، حرکت گل‌ولای و سنگ در مسیر جریان آب از عوامل اصلی تخریب بخش‌های مختلف سد بوده‌اند.

وی تأکید کرد: انجام مطالعات باستان‌شناسی و باستان‌سنجی و بررسی راهکار‌های استحکام‌بخشی پای سازه، برای جلوگیری از وارد شدن آسیب‌های بیشتر به این اثر تاریخی ضروری است.