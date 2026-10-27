دادستان عمومی و انقلاب همدان از کاهش ۱۷ درصدی سرقت در مهرماه امسال نسبت به نیمه نخست سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عباس نجفی در پنجمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان گفت: دستگاه قضایی و انتظامی با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و برخورد قاطع با سارقان، به دنبال توقف روند افزایشی سرقت و کاهش وقوع این جرم هستند.

وی اظهار داشت: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ روند سرقت در استان کاهشی بود و در هر سال دست‌کم ۱۵ درصد کاهش ثبت شد، اما در نیمه نخست امسال با افزایش سرقت مواجه شدیم.

وی افزود: شرایط جنگی و مشکلات اقتصادی و تورم، زمینه افزایش جرایم مالی را قابل پیش‌بینی کرده بود، اما این شرایط از مسئولیت دستگاه‌های متولی برای پیشگیری از وقوع جرم نمی‌کاهد.

دادستان عمومی و انقلاب همدان با اشاره به کاهش ۱۷ درصدی سرقت در مهرماه نسبت به نیمه نخست سال، تأکید کرد: دستگاه قضایی و انتظامی کشور بر توقف روند افزایشی سرقت و بازگرداندن آن به مسیر کاهشی تمرکز دارند.

نجفی با بیان اینکه در یک سال اخیر پنج فقره پرونده سرقت حدی در دستگاه قضایی رسیدگی و برای آنها رأی صادر شده است، افزود: برخورد جدی با سارقان و افراد مخل امنیت در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های متعدد در پنجمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان خبر داد و گفت: دستگاه‌های مرتبط ملزم به اجرای مصوبات این شورا هستند و در حوزه پیشگیری باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده شود.

دادستان همدان یکی از برنامه‌های پیشگیرانه را اجرای الزامات مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان عنوان کرد و افزود: بر اساس تمهیدات پیش‌بینی‌شده، تأمین الزامات امنیتی ساختمان‌ها، از جمله نصب دوربین‌های نظارتی و حفاظ‌های لازم، باید با نظارت نظام مهندسی و پیش از صدور پایان کار مورد توجه قرار گیرد و سازوکار‌های لازم نیز به پلیس اعلام شود.

نجفی با اشاره به ضرورت ارتقای امنیت در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی گفت: این دستگاه‌ها نیز باید اقدامات لازم برای نصب دوربین و ایجاد بستر‌های امنیتی را اجرا کنند.

وی همچنین از برنامه تبدیل ۴۰۰ کیلومتر از کابل‌های مسی به کابل خودنگهدار خبر داد و افزود: مقابله با سرقت تجهیزات و تأسیسات شرکت‌های خدمات‌رسان، از جمله تأسیسات آب و فاضلاب، و شناسایی و برخورد با سارقان این تجهیزات از دیگر محور‌های مورد تأکید در این شورا است.