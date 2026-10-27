به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیت الله سید نصیر حسینی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت علی بن موسی علیه السلام گفت: شهدا و ایثارگران با تقدیم جانشان، مسیر پربرکت اسلام ناب محمدی تحت امر ولایت فقیه در نظام اسلامی را نورانی کردند و اکنون تداوم این مسیر نیازمند دعای خیر پدران و مادران آن عزیزان است تا انقلاب اسلامی شکوفاتر و دشمنان مایوس‌تر شوند.

وی با بیان اینکه، ترویج و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت پاسداشت مقام شهدا و تکریم خانواده معظم شهیدان در راس امور ماست و باید قدردان آنان و خانواده معظم شهدا باشیم افزود: مردم با اتحاد و پیروی از رهبر انقلاب اسلامی نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند، و این حوادث در عزم و اراده مردم تاثیری ندارد.

شهید هوشنگ خوب و فرزندش شهید امید خوب چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ در حادثه حرم مطهر شاهچراغ (ع) به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

گفتنی است شهرستان بهمئی ۱۲۹ شهید به نظام و انقلاب تقدیم کرده است.