دبیر ستاد ملی جوانی جمعیت از افزایش ۶۸ درصدی مشارکت شرکت‌کنندگان در چهارمین دوره جایزه ملی جوانی جمعیت نسبت به سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: مراسم اختتامیه این جایزه، ۲۴ آبان‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

مرضیه وحید دستجردی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اظهار داشت: هدف اصلی چهارمین دوره جایزه جوانی جمعیت، تبدیل مسئله فرزندآوری و ازدواج به یک گفتمان فراگیر در جامعه است.

وی با اشاره به ثبت‌نام سه هزار و ۲۲۷ شرکت‌کننده در هفت بخش جایزه، این آمار را حاکی از علاقه‌مندی جدی مردم و تلاش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی دانست و افزود: امسال نسبت به سال گذشته، آمار شرکت کنندگان حدود ۶۸ درصد افزایش داشته است.

دستجردی گفت: بر اساس آمار ارائه شده، مشارکت خانواده‌ها از هزار و ۴۲۳ به دو هزار و ۷۳ خانواده رسیده است.

بر پایه این گزارش، رسانه‌ها با ۲۸۸ نامزد، دستگاه‌های اجرایی با ۲۸۰ کاندیدا، سمن‌ها با ۱۶۲ مورد، مدیران با ۱۵۴ ثبت‌نام، شرکت‌ها و موسسات خصوصی با ۷۷ مورد و نخبگان با ۱۹۳ ثبت‌نام، سایر بخش‌های حاضر در این جایزه را تشکیل می‌دهند.

دبیر ستاد ملی جوانی جمعیت اضافه کرد: به دلیل استقبال گسترده، مهلت ثبت‌نام دو بار تمدید و تا ۳۰ مهرماه ادامه یافت و مرحله داوری از اول آبان با ارسال اطلاعات متقاضیان به داوران آغاز شده است. نخستین جلسه داوری، ششم آبان برگزار خواهد شد.

وی درباره معیار‌های داوری توضیح داد: شاخص‌های هفت بخش متفاوت است؛ در بخش خانواده، تعداد فرزندان، سطح تحصیلات اعضا، نوآوری‌ها و کیفیت روابط و صمیمیت میان اعضا ملاک ارزیابی است. در بخش نخبگان، نوآوری‌ها و اقدامات عملی و نظری در حوزه جمعیت و در بخش مدیران و مسئولان اجرایی، حمایت‌های کاری، اقدامات نوآورانه و میزان رضایتمندی محیط کار لحاظ شده است. امسال تلاش کردیم علاوه بر شاخص‌های کمی، ابعاد کیفی را نیز به طور کامل ارزیابی کنیم.

دبیر ستاد ملی جوانی جمعیت با اشاره به گذر کشور از شرایط جنگی، اظهار داشت: گزارش‌های دریافتی و راستی‌آزمایی‌های اولیه نشان می‌دهد تمامی دستگاه‌های اجرایی، از جمله نیرو‌های مسلح، علی‌رغم حساسیت ماموریت‌های خود، توانسته‌اند تکالیف مربوط به حوزه فرزندآوری و جمعیت را در شش‌ماهه نخست امسال به خوبی ایفا کنند.

وحید دستجردی با هشدار درباره «بحران خاموش جمعیت» و کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری، تاکید کرد: با وجود جمعیت ۸۷ میلیونی فعلی، جامعه به تدریج با پیامد‌های کاهش فرزندآوری و بسته شدن پنجره جمعیتی مواجه خواهد شد. نامزدی و کاندیداتوری در این جایزه، نمادی است که موضوع فرزندآوری را در ادارات، دانشگاه‌ها و خانواده‌ها به بحث و گفتمان عمومی تبدیل می‌کند.

دبیر ستاد ملی جوانی جمعیت اعلام کرد: مراسم چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت، ۲۴ آبان‌ماه با دعوت از رئیس‌جمهور، مقامات عالی‌رتبه، خانواده‌ها و دستگاه‌های اجرایی به صورت حضوری برگزار می‌شود و در صورت بروز شرایط پیش‌بینی‌نشده، آمادگی اجرای مجازی مراسم نیز از پیش فراهم شده است.