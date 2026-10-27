رویداد‌های کارگاهی ـ آموزشی «گیم‌لب» در دومین هفته برگزاری، در چارچوب سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران، در چهار دانشگاه خلیج فارس بوشهر، فردوسی مشهد، شهرکرد و صنعتی نوشیروانی بابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رویداد‌های کارگاهی ـ آموزشی «گیم‌لب» در دومین هفته برگزاری، به همت دبیرخانه المپیک و با مشارکت تشکل‌های دانشجویی، در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهرکرد برگزار شد. این رویداد‌ها با هدف شناسایی و توانمندسازی ایده‌پردازان و طراحان بازی، زمینه تبدیل ایده‌های خلاقانه دانشجویان به بازی‌های فکری را فراهم می‌کنند.

در این رویدادها، دبیرخانه سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران با تامین تجهیزات و امکانات موردنیاز و بهره‌گیری از متخصصان حوزه بازی‌های فکری به‌عنوان منتور در کنار دانشگاه‌ها، دانشجویان را در مراحل ایده‌پردازی، طراحی سازوکار بازی، ساخت نمونه اولیه، آزمون و اصلاح قوانین و آماده‌سازی نسخه نهایی همراهی می‌کند. آموزش عملی، کار گروهی و راهبری تخصصی از محور‌های اصلی این برنامه‌هاست که با هدف آشنایی دانشجویان با فرایند طراحی و توسعه بازی‌های فکری اجرا می‌شود.

در دومین هفته برگزاری رویداد‌های کارگاهی ـ آموزشی «گیم‌لب»، ۳۱ بازی فکری در قالب ۲۵ گروه دانشجویی و با مشارکت ۱۶۴ دانشجوی علاقه‌مند طراحی شد. این رویداد‌ها در دانشگاه خلیج فارس بوشهر با همکاری گروه مروارید در سالن کارآفرینی این دانشگاه؛ در دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن علمی گیم در سالن خیام این دانشگاه و همچنین دانشگاه شهرکرد در مرکز نوآوری فولاد مبارکه مستقر در این دانشگاه و به میزبانی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه و با همکاری انجمن بازی‌های دیجیتال و انیمیشن دانشگاه شهرکرد، و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با همکاری گروه طراحی بازی کاسپین و در محل دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل؛ در دو بخش بازی‌های دیجیتال و رومیزی برگزار شد.

برگزاری این چهار رویداد در دومین هفته اجرای برنامه‌ها، در ادامه کارگاه‌های هفته نخست در دانشگاه‌های الزهرا (س)، علم و صنعت ایران، هنر اسلامی تبریز، بیرجند و گیلان صورت گرفت و بخشی از برنامه‌های آموزشی و مرحله مقدماتی برای ورود به بوت‌کمپ اصلی سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران به شمار می‌رود.

سومین رویداد ملی «المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران» به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاددانشگاهی هنر و به دبیری امین مختاری در حال برگزاری است.