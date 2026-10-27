رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان پردیس و بخش رودهن از احداث و عملیاتی شدن یک مسیر کنارگذر به طول دو کیلومتر در قالب رزمایش پدافند غیرعامل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا زمانی گفت: با دستور فرماندار شهرستان پردیس و با مشارکت دستگاه‌های امدادی ، رزمایش پدافند غیرعامل با هدف شناسایی و ایجاد مسیر جایگزین در حادثه‌ای رخ می‌دهد و منجر به اصلی‌ترین خدمات جاجرود می‌شود .

وی افزود: در جریان این رزمایش ، مسیر کنارگذر قدیم جاجرود به طول تقریبی دوکیلومتر، با همکاری مجموعه‌های مشارکت‌کننده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن احداث و به بهره‌برداری رسید.

زمانی با اشاره به راهبردی محور جاجرود بیان کرد : پل جاجرود و مسیر ارتباطی این منطقه از محورهای اصلی و پرتردد در مسیر دسترسی تهران به استان‌های شمالی کشور است و حادثه در این محدوده می‌تواند تردد خودروها را با کندی مواجه کند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده ای شهرستان پردیس و بخش رودهن ادامه داد: ایجاد مسیر جایگزین، امکان مدیریت بهتر تردد و مدیریت خدمات امدادی و خدمات رسانی را در شرایط اضطراری ارائه می‌کند .

وی گفت: هدف از اجرای این رزمایش، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ، تقویت عملیات عملیاتی وپیش‌بینی راهکارهای جایگزین برای حفظ جریان تردد و کاهش پیامدهای احتمالی حوادث در یکی از محورهای ارتباطی مهم منطقه است.