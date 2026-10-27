آرامکو از افزایش قیمت نفت به دنبال جنگ منطقه سود برده، اما جنگ با تهدید تأسیساتش کاری کرد که این غول نفتی برای تقویت مالی به وام ۱۰ میلیارد دلاری بانک‌های جهانی پناه ببرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شرکت آرامکو عربستان در حال نزدیک شدن به امضای توافقی با گروهی از بانک‌های بین‌المللی برای دریافت تسهیلات اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری است؛ اقدامی که در سایه ادامه جنگ ترامپ و خطر‌هایی که صادرات نفت و زیرساخت‌های انرژی منطقه را تهدید می‌کند، با هدف تقویت وضعیت مالی این شرکت انجام می‌شود.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه از مذاکرات گزارش داد که این توافق که انتظار می‌رود در هفته‌های آینده امضا شود، شامل «تسهیلات اعتباری تجدیدشونده» با مشارکت شماری از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان است؛ از جمله بانک چین، سیتی‌گروپ، اچ‌اس‌بی‌سی، بانک صنعتی و تجاری چین، جی‌پی مورگان چیس و گروه مالی میتسوبیشی یو‌اف‌جی ژاپن. «تسهیلات اعتباری تجدیدشونده» در واقع مانند یک خط اعتباری چرخشی است؛ یعنی آرامکو تا سقف توافق‌شده می‌تواند پول برداشت کند، آن را بازپرداخت کند و دوباره از همان سقف استفاده کند.

به این ترتیب، شرکت یک منبع نقدینگی اضافی در اختیار دارد که هر زمان نیاز شد می‌تواند از آن استفاده کند بدون اینکه امضای توافق لزوماً به معنای برداشت کامل و فوری کل ۱۰ میلیارد دلار باشد. به گفته این منابع، پیش‌بینی می‌شود این تسهیلات با سودی ۶۰ نقطه پایه، یعنی ۰.۶ واحد درصد، بیش از نرخ «سوفر» (SOFR) قیمت‌گذاری شود.

سوفر یک نرخ مرجع در بازار دلار آمریکاست که مبنای قیمت‌گذاری بسیاری از وام‌ها و تأمین مالی‌های دلاری قرار می‌گیرد؛ یعنی نرخی است که بر پایه آن هزینه قرض گرفتن دلار در بازار‌های مالی سنجیده می‌شود؛ بنابراین سود این تسهیلات برابر خواهد بود با نرخ سوفر به‌علاوه ۰.۶ درصد.

این اقدام در حالی انجام می‌شود که آرامکو در جریان جنگ با ایران از افزایش قیمت نفت بهره برده و پس از افت تولید و صادرات در روز‌های نخست مناقشه، سطوح تولید و صادرات خود را بازیابی کرده است.

با این حال، این شرکت که ستون اصلی اقتصاد سعودی شمرده می‌شود، در هفته‌های اخیر با تهدید‌های فزاینده‌ای علیه تأسیسات خود روبه‌رو شده است. بلومبرگ گزارش داد که یمن مقر اصلی آرامکو، یکی از میدان‌های بزرگ نفتی و دست‌کم یک پالایشگاه را هدف قرار داده است؛ علاوه بر بندر ینبع در دریای سرخ که از مبادی مهم صادرات نفت سعودی است.

این خبرگزاری آمریکایی همچنین گزارش داد که آرامکو مقر اصلی خود را تخلیه کرده و از شماری از کارکنان خواسته است دورکاری کنند؛ آن هم در شرایطی که خطر‌های امنیتی مرتبط با حملات ادامه دارد. درباره توافق جدید نیز تأیید رسمی منتشر نشده و سخنگویان آرامکو و شماری از بانک‌های مشارکت‌کننده از اظهارنظر خودداری کرده‌اند.