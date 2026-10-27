به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مجید حمیدی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به ظرفیت تولید زعفران در استان قم اظهار کرد: زعفران از گیاهان دارویی ارزشمند است که به دلیل خواص و بازارپسندی بالا، کشت و تولید آن از مزیت اقتصادی برخوردار است.

وی افزود: کشت زعفران در اراضی مستعد مناطق مختلف استان توسط ۳۸ بهره‌بردار انجام می‌شود و به دلیل حساسیت این گیاه به تنش‌های محیطی، کشت آن بیشتر در مناطقی دنبال می‌شود که کیفیت آب و خاک برای تولید این محصول مناسب باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به کم‌آب‌بر بودن زعفران بیان کرد: این گیاه در زمانی به آبیاری نیاز دارد که بسیاری از محصولات کشاورزی معمولاً به آب نیاز ندارند؛ از این رو، کشت زعفران از نظر مدیریت منابع آب و تنظیم تقویم کشت، مزیت قابل توجهی دارد.

حمیدی با اشاره به کیفیت زعفران تولیدی استان گفت: زعفران تولیدشده در قم کیفیت خوبی دارد و افزایش عملکرد این محصول با هدف بهبود صرفه اقتصادی تولید برای بهره‌برداران استان دنبال می‌شود.

وی زمان برداشت زعفران در قم را اوایل پاییز اعلام کرد و افزود: برداشت این محصول به‌صورت دستی انجام می‌شود و کارگران از ساعات اولیه بامداد تا حدود ساعت ۹ صبح در مزارع فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم همچنین استفاده از فناوری‌های جدید در فرآیند تولید و عرضه زعفران را از موضوعات مورد توجه بخش کشاورزی استان دانست و بیان کرد: به‌کارگیری این فناوری‌ها می‌تواند به افزایش درآمد بهره‌برداران کمک کند.