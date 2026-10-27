به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، کریمی با اعلام این خبر گفت: تا تاریخ ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در مجموع بیش از ۵۶۲ هزار چغندرقند بهاره از کشاورزان استان توسط ۱۴ کارخانه قند استانی و خارج از استان خریداری شده است.

وی افزود: با احتساب برداشت چغندرقند پاییزه که ۴۱۷ هزار تن گزارش و نهایی شد، انتظار می رود امسال نیز بتوانیم تولید خوبی را در سطح مزارع چغندرقند بهاره در استان کرمانشاه رقم بزنیم و با احتساب تولید نهایی چغندرقند پاییزه و بهاره، رتبه خود را در کشور حفظ و یا ارتقاء دهیم .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه استان در این حوزه افزود: کرمانشاه به لحاظ تولید چغندرقند رتبه دوم کشور را داراست.

کریمی در پایان از کشاورزان خواست با هماهنگی کارخانه‌های قند، نسبت به تحویل محصول خود اقدام کنند.