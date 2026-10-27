به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سجاد قناعتیان با اشاره به عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری در حوزه احداث نیروگاه‌های خورشیدی گفت: در این مدت، مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به مساحت ۱۳۱ هزار مترمربع، برای احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۱.۵ مگاوات در بخش کردیان صادر شده است.

او افزود: همچنین در راستای توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی پاک، واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲ مگاوات در مناطق مرکزی و کردیان شهرستان جهرم انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کرد: اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی می‌تواند در تأمین انرژی پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود این شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.