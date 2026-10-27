به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد طاهر دغلاوی با اشاره به آغاز عملیات برداشت محصول کنجد در سطح ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی حمیدیه، اظهار داشت: با آغاز فصل برداشت، عملیات جمع‌آوری این محصول ارزشمند در مزارع شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: این محصول به دلیل برخورداری از روغن باکیفیت، جایگاه مهمی در تولیدات کشاورزی و تأمین مواد اولیه صنایع روغن‌کشی دارد.

دغلاوی تصریح کرد: رعایت زمان مناسب برداشت و مدیریت صحیح مراحل جمع‌آوری و نگهداری، نقش مؤثری در جلوگیری از ریزش دانه‌ها، کاهش ضایعات و حفظ کیفیت محصول نهایی دارد.

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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه در پایان بر ضرورت بهره‌گیری کشاورزان از توصیه‌های فنی کارشناسان و رعایت اصول صحیح برداشت و پس از برداشت برای تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان تأکید کرد.