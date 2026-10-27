دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با کسب بیشترین امتیاز، رتبه نخست ارزیابی خدمات الکترونیکی در دوره سیزدهم را از آن خود کرد و وزارت نفت جزو کم امتیاز‌ترین ارگان‌ها در این حوزه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مسعود همدانلو، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبری که امروز برگزار شد، جزئیات کامل نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه خدمات الکترونیکی را منتشر کرد.

وی با اعلام اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری با ۵۹ خدمت خود موفق به کسب رتبه نخست شده است، اظهار داشت: پس از معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان میراث فرهنگی، وزارت ارتباطات و سازمان حفاظت محیط زیست در رتبه‌های برتر قرار دارند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمن انتقاد از همکاری نکردن برخی نهاد‌ها و چالش شناسنامه خدمات، گفت: شرکت‌هایی نظیر پژوهش‌های صنعت نفت، مدیریت ساخت، تهیه کالای آب و برق، ساتکا، سازمان پزشک قانونی و شرکت پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد در فهرست دستگاه‌هایی که در فرآیند ارزیابی همکاری نکردند، قرار دارند.

وی دلیل این همکاری نکردن و چالش‌های موجود را در بی دقتی شناسنامه خدمات دانست و تاکید کرد: تا زمانی که فهرست دقیق خدمات دولت و شناسنامه تک‌تک آنها (شامل پنج عنصر اصلی) مشخص نشود، ارزیابی‌ها با دقت مطلق همراه نخواهند بود. ما با چالشی رو‌به‌رو هستیم که در آن گاهی وظیفه دستگاه با خدمت الکترونیکی خلط می‌شود.

همدانلو به مقاومت در برابر کاهش تصدی‌گری و کوچک‌سازی دولت اشاره کرد و گفت: بسیاری از سازمان‌ها از ترس از دست دادن جایگاه یا کاهش نیرو‌های انسانی، تمایلی به واقعی کردن فرآیند‌های دیجیتال ندارند. هدف ما کوچک‌تر کردن دولت و کاهش تصدی‌گری است، اما این مسیر نیازمند باور دستگاه‌ها به ضرورت تغییر است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه فشار رسانه‌ای، ابزار نظارتی قدرتمندتر از نهاد‌های رسمی است، گفت: ازطریق اصحاب رسانه می‌توانند به عنوان بازوی نظارتی، از حقوق مردم دفاع کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با معرفی سامانه جدید پایش لحظه‌ای قطعی‌ها، گفت: امکان مشاهده وضعیت قطعی سرویس‌های دولتی در ۲۴ ساعت گذشته فراهم شده است. اگر رسانه‌ها گزارش‌های قطعی مکرر سرویس‌ها را بازنشر کنند، فشار ایجاد شده از سوی رسانه، بسیار فراتر و موثرتر از فشار نهاد‌های نظارتی خواهد بود و دستگاه‌ها را مکلف به بهبود کیفیت می‌کند.

همدانلو افزود: سامانه «مشارکت الکترونیکی دولت» نیز برای جمع‌آوری نظرات مردم و ارتقای شاخص‌های بین‌المللی (مانند استاندارد‌های سازمان ملل در زمینه تعامل دولت با مردم) فعال شده است.