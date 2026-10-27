به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، فرانک کردرستمی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان رامسر، در حاشیه دومین جلسه کمیته مناسب‌سازی، بر ضرورت رفع موانع فیزیکی در اماکن عمومی و فراهم‌کردن شرایط دسترسی ایمن، آسان و مستقل برای افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی تأکید کرد.

کردرستمی با اشاره به اهمیت مناسب‌سازی محیط‌های عمومی اظهار داشت: مناسب‌سازی تنها به معنای ایجاد رمپ در ورودی ساختمان‌ها نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی و اجرایی را شامل می‌شود که باید امکان حضور، تردد و بهره‌مندی برابر افراد دارای معلولیت از خدمات عمومی را فراهم کند.

وی افزود: ایجاد رمپ‌های استاندارد در ورودی ساختمان‌ها، نصب ورودی‌های چشمی و تجهیزات مناسب برای تسهیل تردد، پیش‌بینی سرویس‌های بهداشتی قابل استفاده برای افراد دارای معلولیت و برخورداری از آسانسور مناسب، از جمله مواردی است که در ارزیابی وضعیت مناسب‌سازی دستگاه‌ها و اماکن عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد.

رئیس اداره بهزیستی رامسر با تأکید بر اینکه مناسب‌سازی یک تکلیف قانونی و از الزامات رعایت حقوق شهروندی است، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و متولیان اماکن عمومی باید با بازنگری در وضعیت ساختمان‌ها و مسیر‌های دسترسی، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنند. تحقق این امر مستلزم مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها، پیگیری مستمر کمیته مناسب‌سازی و نظارت بر اجرای مصوبات است.

وی با اشاره به ضرورت حمایت همه‌جانبه از جامعه هدف بهزیستی خاطرنشان کرد: افراد دارای معلولیت باید بتوانند بدون وابستگی غیرضروری به دیگران، از خدمات اداری، حمل‌ونقل، اقامتی و سایر امکانات عمومی استفاده کنند. مناسب‌سازی محیط، علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد، در افزایش استقلال فردی، حفظ کرامت انسانی و مشارکت اجتماعی این افراد نقش مؤثری دارد.

کردرستمی همچنین بر ضرورت توجه به شرایط سالمندان، افراد دارای محدودیت‌های حرکتی و سایر گروه‌هایی که در استفاده از فضا‌های عمومی با دشواری مواجه‌اند، تأکید کرد و خواستار همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی برای بهبود شرایط دسترسی شد.

در جریان بررسی و ارزیابی وضعیت مناسب‌سازی، عملکرد فرودگاه شهدای رامسر، بنیاد مسکن، اداره پست و هتل کوثر رامسر به ترتیب بهترین عملکرد را در این زمینه داشته‌اند.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی بهزیستی شهرستان رامسر۱۱۳۱ فرد دارای معلولیت شناخته شده‌اند که ۹۹۱ نفر مستمری ماهانه دریافت می‌کنند.

از مجموع پرونده‌های اعلام‌شده، ۳۰ پرونده مربوط به افراد دارای ضایعه نخاعی، ۱۳۲ پرونده مربوط به افراد دارای معلولیت اعصاب و روان، ۹۳ پرونده مربوط به افراد دارای معلولیت بینایی، ۳۳۹ پرونده مربوط به افراد دارای معلولیت ذهنی، ۱۷۸ پرونده مربوط به افراد دارای معلولیت شنوایی و گفتاری و ۳۲۳ پرونده مربوط به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان رامسر در پایان تأکید کرد: فرماندار به عنوان رییس این ستاد نگاه ویژه‌ای دارد و تحقق مصوبات جلسات مورد تاکید است که آثار آن در زندگی روزمره افراد دارای معلولیت نمایان شود. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با اجرای الزامات قانونی و رفع موانع موجود، زمینه حضور فعال‌تر و دسترسی برابر این شهروندان به خدمات و امکانات عمومی را فراهم کنند.