مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو از ابلاغ ضوابط تأمین و عرضه دارو‌های خارج از فهرست رسمی دارویی کشور خبر داد و گفت: تأمین‌کنندگان دارای پروانه صادراتی موظف‌اند این دارو‌ها را با شناسه و قیمت مصوب ثبت‌شده در سامانه تی‌تک، در داروخانه‌های تعیین‌شده تأمین کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبداللهی‌اصل مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو گفت: با هدف تسهیل دسترسی بیماران به دارو‌های مورد نیاز و عرضه آنها با قیمت مصوب، تأمین‌کنندگان موظف‌اند دارو‌های مشمول را به میزان مورد نیاز در داروخانه‌های هلال‌احمر سراسر کشور و داروخانه‌های دارای مجوز عرضه دارو‌های تک‌نسخه‌ای تأمین کنند.

وی افزود: داروخانه‌های ۱۳ آبان، ۲۹ فروردین، ۵ شهریور، شهید کاظمی و دکتر نظری‌فرد از جمله مراکز مجاز عرضه این دارو‌ها هستند و فرآورده‌های مذکور باید با شناسه و قیمت مصوب ثبت‌شده در سامانه تی‌تک در دسترس بیماران قرار گیرند.

مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بر اساس مقررات مربوط، تجویز و تحویل دارو‌های خارج از فهرست رسمی دارویی کشور صرفاً با تأیید کمیته موضوع ماده ۱۰ امکان‌پذیر است و داروخانه‌ها موظف‌اند پیش از تحویل دارو به بیمار، تأییدیه این کمیته را دریافت کنند.

وی گفت:اجرای این ضوابط با هدف تسهیل دسترسی بیماران به دارو‌های مورد نیاز، شفافیت قیمت‌گذاری و رعایت الزامات قانونی عرضه دارو‌های خارج از فهرست رسمی انجام می‌شود.