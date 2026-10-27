مردم ۱۵ شهرستان استان تهران در تجمعات شبانه خود، با اشاره به تغییر معادلات قدرت به نفع ایران، بر تداوم ایستادگی تا پذیرش شکست کامل دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موج گسترده‌ای از تجمعات مردمی در ۱۵ شهرستان استان تهران، بازتابی از حمایت همه‌جانبه ملت از اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران بود. شرکت‌کنندگان در این گردهمایی‌ها، اعترافات اخیر مقامات آمریکایی به خسارات سنگین ناشی از جنگ‌افروزی‌ها علیه ایران را نشانه‌ای از تغییر معادلات قدرت در منطقه و جهان دانستند.

حاضران در این تجمعات با تأکید بر اینکه اراده ملت ایران سدی نفوذناپذیر در برابر توطئه‌هاست، بر ضرورت ایستادگی فعال تا پذیرش شکست کامل دشمنان تأکید ورزیدند. این اجتماعات بار دیگر ثابت کرد که وحدت ملی، قدرتمندترین ابزار ایران در برابر فشار‌های خارجی و جنگ‌های روانی است.