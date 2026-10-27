به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سعید شیروانی دوست گفت: این برنامه بر اساس سطح ابلاغی الگوی کشت و با توجه به ظرفیت کشت شرکت قند مینوی فسا تدوین شده است.

شیروانی دوست با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای کشت چغندرقند پاییزه بیان کرد: به منظور اجرای الگوی کشت و بهره‌گیری ازظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی شهرستان، کشت ۱۷۰ هکتار چغندرقند پاییزه پیش‌بینی شده است.

او افزود: ارقام کویینا، بتاسید، آنتیک و آکازیا برای کشت این محصول در نظر گرفته شده‌اند که از ویژگی‌های آنها می‌توان به مقاومت در برابر ساقه‌روی، تحمل به بیماری‌ها و برخورداری از درصد عیار و عملکرد متوسط تا بالا اشاره کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا با تشریح اقدامات انجام‌شده برای پشتیبانی از کشت این محصول بیان کرد: انعقاد قرارداد میان شرکت قند مینوی فسا و کشاورزان، معرفی عامل خرید کارگزاری به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای تهیه سهمیه کود، خرید و حمل کود تخصیصی متناسب با سطح ۱۷۰ هکتار و تأمین بذور مناسب و سازگار با شرایط منطقه از جمله اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه است.

شیروانی دوست ادامه داد: به‌منظور بهبود استقرار بوته‌ها و دستیابی به تراکم مطلوب در مزرعه، کالیبره کردن بذرکار‌ها برای مصرف ۲.۲ یونیت بذر در هرهکتار و تهیه بستر مناسب کشت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

او در پایان تأکید کرد و گفت: رعایت اصول فنی در کاشت، استفاده از بذور مناسب و مدیریت صحیح مزرعه، نقش مهمی در بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری تولید چغندرقند پاییزه دارد.