به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، حاصل اراده درخشان، غیرت و توانمندی فرزندان این سرزمین و نمادی از پیوند خودباوری و روح پهلوانی است. تداوم این قهرمانی غرورانگیز را به قهرمانان سرافراز، کادر فنی و مربیان پرتلاش و خانواده بزرگ کشتی ایران تبریک می‌گویم.

فرزندان ایران بار دیگر بر سکوی افتخار ایستادند تا نشان دهند که راه سربلندی، از میدان اراده و همت می‌گذرد. بی‌تردید، این پیروزی شیرین، افزون بر به اهتزاز درآوردن پرچم پرافتخار ایران، الهام‌بخش نسل جوان و نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش کشور خواهد بود.

برای پهلوانان شایسته ایران، تداوم درخشش، سربلندی و فتح قله‌های بلندتر افتخار را آرزومندم.