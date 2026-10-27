به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به هجدهمین دوره مسابقات قرآن جامعه کارگری گفت: هجدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کارگری با هدف ترویج فرهنگ قرآنی ، توسعه انس با کلام وحی و شناسایی استعداد‌های قرآنی در میان کارگران و خانواده‌های آنان برگزار می‌شود .

علی لقمانی با بیان اینکه این مسابقات در رشته‌های قرائت، تحقیق، حفظ کل قرآن، حفظ ۲۰ جزء قرآن، حفظ ۱۰ جزء و مفاهیم جلد هشت تفسیر نمونه در دو بخش خواهران و برادران برگزار می‌شود افزود: علاقه‌مندان می‌توانند برای نام نویسی در رشته‌های مختلف این دوره از مسابقات به سامانه اینترنتی https://roshd۱۶.ir/guilan۱۴۰۵ مراجعه کنند.