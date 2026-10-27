سخنگوی صنعت برق با اشاره به اهداف سفر هیئت وزارت نیرو به بلاروس گفت: توسعه ارتباطات برقی با کشور‌های همسایه، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و تقویت همکاری با شرکت‌های ایرانی از محور‌های این سفر است.

­به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، با اشاره به حضور وزیر نیرو در سی‌امین همایش انرژی بلاروس گفت: یکی از اهداف این سفر، توسعه ارتباطات برقی با کشور‌های همسایه و کشور‌های مرتبط با شبکه برق ایران و افزایش ظرفیت تأمین مطمئن برق برای رفاه مردم و رشد اقتصادی است.

وی افزود: آشنایی با آخرین فناوری‌های عرضه‌شده در نمایشگاه انرژی و بررسی توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی و سرمایه‌گذاران همراه هیئت نیز از دیگر اهداف این سفر به شمار می‌رود.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در نشست وزیران و معاونان وزیران انرژی گفت: افزایش تقاضای انرژی بر اثر گسترش مراکز داده و هوشمندسازی و همچنین توسعه خودرو‌های برقی و راهکار‌های تأمین برق مورد نیاز این بخش‌ها، از محور‌های مهم این نشست بود.

رجبی مشهدی با اشاره به آسیب‌دیدن زیرساخت‌های انرژی در درگیری‌های اخیر، از جمله جنگ روسیه و اوکراین و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، گفت: نیروگاه‌های دولتی که از مدار خارج شده بودند، دوباره وارد مدار شده‌اند و نیروگاه‌های بخش خصوصی مرتبط با صنایع فولاد و پتروشیمی نیز به‌تدریج در حال آماده‌سازی برای بازگشت به مدار هستند و بخشی از آن تا اوج بار سال آینده به مدار بهره برداری بازخواهد گشت.

وی ابراز امیدواری کرد با تلاش‌های انجام‌شده در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت زیرساخت‌های صنعت برق، شرایط تأمین برق کشور به‌خوبی مدیریت شود.