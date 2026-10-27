به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر سیدمحمدرضا موالی‌زاده روز سه‌شنبه پنجم آبان ۱۴۰۵ در نشست شورای اجتماعی خوزستان با اشاره به ضرورت مقابله هدفمند با پدیده اقدام به خودکشی در برخی مناطق استان اظهار کرد: برای کاهش این آسیب اجتماعی، باید عوامل مؤثر شناسایی و اقدامات لازم با مشارکت دستگاه‌های مسئول و در قالب همکاری‌های بین‌بخشی دنبال شود.

وی افزود: در همین راستا، کارگروهی ویژه تشکیل خواهد شد تا با بررسی ابعاد مختلف این مسئله و هماهنگی میان بخش‌های مرتبط، زمینه کاهش قابل‌توجه آمار اقدام به خودکشی در استان فراهم شود.

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی اجرایی و هماهنگ در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با یکدیگر ارتباط دارند و برای دستیابی به نتایج مؤثر، لازم است دستگاه‌های مسئول با شناخت دقیق مسائل و هم‌افزایی در برنامه‌ریزی و اجرا، اقدامات خود را به‌صورت هماهنگ پیش ببرند.

موالی‌زاده همچنین مدیریت محله‌محور را یکی از محورهای مهم برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت مردم در محلات مختلف می‌تواند به شناسایی بهتر مسائل و تقویت اقدامات پیشگیرانه کمک کند و این رویکرد باید در کنار اقدامات دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه شورای اجتماعی استان در بررسی مسائل زیربنایی جامعه افزود: موضوعات مطرح‌شده در این شورا از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و بررسی آن‌ها مستلزم توجه به پیوند میان عوامل مختلف و اتخاذ راهکارهای متناسب با شرایط اجتماعی مناطق است.

استاندار خوزستان ابراز امیدواری کرد با تشکیل کارگروه ویژه، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از مشارکت مردم، برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با انسجام بیشتری دنبال شود و نتایج آن در بهبود وضعیت اجتماعی استان نمایان شود.