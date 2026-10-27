مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان از هدف‌گذاری برای کاهش نرخ رکود واحد‌های صنعتی به ۹ درصد خبرداد و گفت: هفت محور راهبردی برای احیای صنایع راکد، هوشمندسازی منطقه ویژه اقتصادی ازنا، توسعه حوزه‌های فناوری و تقویت صادرات محصولات صنعتی استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرزاد محمدی با تشریح برنامه‌های راهبردی شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان، از هدف‌گذاری برای کاهش نرخ رکود واحد‌های صنعتی لرستان از ۱۶ درصد به ۹ درصد خبر داد و گفت: احیای واحد‌های راکد، توسعه فناوری، افزایش ارزش افزوده محصولات و تقویت ظرفیت‌های صادراتی از مهم‌ترین اولویت‌های ما در مسیر توسعه صنعتی استان است.

وی اظهار کرد: بررسی آمار‌های سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ نشان می‌دهد نرخ رکود واحد‌های صنعتی لرستان از ۲۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است. با وجود این روند کاهشی، نرخ رکود استان همچنان بالاتر از میانگین کشوری است و بر همین اساس، کاهش این شاخص به ۹ درصد راهدف‌گذاری کرده‌ایم.

محمدی افزود: تعداد واحد‌های راکد استان نیز از ۱۱۸ واحد در سال ۱۴۰۰ به ۸۶ واحد در سال ۱۴۰۵ رسیده است. این آمار نشان‌دهنده کاهش تعداد واحد‌های راکد در این دوره است، اما برای رسیدن به میانگین کشوری باید روند احیای واحد‌های صنعتی با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه تحقق این هدف نیازمند شناسایی دقیق مشکلات واحد‌های راکد و رفع موانع بازگشت آنها به چرخه تولید است، ادامه داد: بررسی مشکلات تأمین مالی، مواد اولیه و سایر موانع تولید و همچنین هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه بازفعال‌سازی واحد‌های دارای قابلیت تولید را فراهم کند.