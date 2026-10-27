به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، منصور سعیدی مفرد با اشاره به توسعه کشت خربزه در شهرستان هویزه بیان کرد: سطح زیرکشت محصول خربزه محلی در سال جاری به ۹۰ هکتار رسید که در مقایسه با ۲۰ هکتار کشت در سال گذشته، افزایش قابل‌توجهی داشته است.

‌

وی افزود: عملیات کشت این محصول از ۲۰ تیرماه آغاز شده است و برداشت آن تا ۱۰ آبان‌ماه ادامه دارد.

منصور سعیدی مفرد اظهار داشت: میزان برداشت محصول در هر هکتار بین ۲۰ تا ۲۵ تن است که نشان‌دهنده بهره‌وری بالای این محصول در منطقه است.