

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، متن بیانیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در لبیک به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره نخبگان و پیشرفت علمی کشور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دفاع از کشور و ایستادگی در برابر تهدید‌ها و تجاوزها، بار دیگر اهمیت سرمایه‌های راهبردی ایران، به‌ویژه علم، فناوری و توانمندی نخبگان ایرانی را آشکار ساخته است. بخشی از نقاط قوت کشور در این عرصه، مرهون سرمایه‌گذاری‌های علمی و فناورانه، تربیت نیروی انسانی متخصص و شکل‌گیری ظرفیت‌های بومی در حوزه‌های گوناگون دانش و فناوری است؛ سرمایه‌ای ارزشمند که در کنار دیگر مؤلفه‌های قدرت ملی، به تقویت توان دفاعی و افزایش تاب‌آوری کشور کمک می‌کند. از همین رو، تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر علم و فناوری و ضرورت استمرار پیشرفت علمی کشور، آن هم در میانه جنگ، شایسته قدردانی ویژه است. این تأکید، نشانه‌ای روشن از اهتمام عمیق و نگاه راهبردی معظم‌له به تداوم مسیر پیشرفت علمی و فناورانه ایران و توجه به آینده‌ای است که اقتدار، استقلال و امنیت پایدار کشور بیش از پیش به توان علمی و نوآوری آن وابسته خواهد بود.

پیام راهگشا و آینده‌نگرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به نخبگان، فرزانگان و جامعه علمی کشور، ترسیم‌کننده افقی روشن از مسیر پیشرفت علمی ایران و یادآور مسئولیت خطیر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های متولی علم و فناوری در ساخت آینده‌ای قدرتمند، آباد و پیشرفته برای میهن عزیزمان است.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن اعلام لبیک به رهنمود‌های حکیمانه ایشان، این پیام را نقشه راهی ارزشمند برای تعمیق و شتاب‌بخشی به حرکت علمی کشور و فرصتی برای بازاندیشی در اولویت‌ها، ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های نظام آموزش عالی می‌داند؛ پیامی که با نگاهی دقیق و راهبردی، ضمن پاسداشت دستاورد‌های علمی ایران، ضرورت عبور از وضع موجود، گشودن افق‌های تازه در مرز‌های دانش و پیوند هرچه عمیق‌تر علم با نیاز‌ها و مسائل واقعی جامعه را یادآور می‌شود.

بی‌تردید، پیشرفت علمی ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی، به‌ویژه در سه دهه اخیر، حاصل مجاهدت و خلاقیت دانشمندان، استادان، پژوهشگران، دانشجویان و نخبگان این سرزمین و برخوردار از پشتوانه ایمان راسخ و اعتقاد عمیق رهبر شهید انقلاب اسلامی به علم، دانش و توانایی ملت ایران بوده است؛ ایمانی که در حمایت از نخبگان، تقویت زیرساخت‌های علمی و تأکید مستمر بر استقلال علمی و فناورانه کشور تجلی یافت و مسیر بالندگی نسل‌های متوالی دانشگاهیان را هموار ساخت.

مایه امید و خرسندی است که این مسیر پرافتخار، با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی استمرار می‌یابد و رهنمود‌های تازه ایشان، ضمن تأکید بر مبانی و آرمان‌های پیشین، چشم‌اندازی روشن برای گام‌های پیش‌رو ترسیم می‌کند. تأکید بر توسعه علوم پایه و علوم انسانی، مرزشکنی علمی، پرورش خلاقیت و نوآوری، تقویت خوداتکایی در حل مسائل کشور، رفع گلوگاه‌های فناورانه، پیوند پایدار دانشگاه با صنعت و اقتصاد و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، نشان‌دهنده نگاهی جامع به الزامات اقتدار علمی و پیشرفت پایدار ایران است. استمرار این رویکرد، به‌ویژه در شرایط دشوار و حساس کشور، بیانگر آن است که پیشرفت علمی نه امری مقطعی و وابسته به شرایط، بلکه ضرورتی راهبردی و از پایه‌های اساسی ساختن آینده ایران است.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر این باور است که تحقق این افق، مستلزم نگاهی فراتر از رشد کمّی تولیدات علمی و توجه جدی به کیفیت، عمق، مرجعیت و اثرگذاری دانش است؛ نگاهی که در آن، علوم پایه پشتوانه نوآوری‌های فناورانه، علوم انسانی زمینه‌ساز فهم عمیق مسائل جامعه، دانشگاه کانون پرورش تفکر خلاق و نقادانه، و پیوند علم و عمل بستری برای حل مسائل اساسی کشور باشد. توسعه علمی زمانی به ثمر می‌نشیند که استعداد‌های جوان مجال شکوفایی یابند، آزادی و شجاعت علمی در چارچوب مسئولیت‌پذیری و اخلاق علمی تقویت شود و دستاورد‌های پژوهش در خدمت بهبود زندگی مردم و پیشرفت همه‌جانبه ایران قرار گیرد.

در این مسیر، وزارت علوم خود را موظف می‌داند با بهره‌گیری از ظرفیت استادان، پژوهشگران، دانشجویان و نخبگان کشور، رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب را در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌های اجرایی و اولویت‌های پژوهشی و فناورانه چراغ راه خود قرار دهد و برای تحقق آنها، با تمرکز بر مأموریت‌های زیر، تمام توان خود را به کار گیرد:

۱. تقویت علوم پایه و علوم انسانی از طریق برنامه‌ریزی هدفمند، حمایت پایدار از پژوهش‌های بنیادین و تقویت جایگاه این حوزه‌ها در نظام علمی کشور؛

۲. گسترش مرز‌های دانش و تقویت خلاقیت و نوآوری با فراهم‌کردن فرصت تجربه، ایده‌پردازی، پژوهش‌های پیشرو و پرداختن به مسائل حل‌نشده علمی؛

۳. توانمندسازی و میدان‌دادن به نخبگان و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای رشد استعدادها، مشارکت مؤثر آنان در حل مسائل کشور و نقش‌آفرینی در عرصه ها‌ی علمی و مدیریتی؛

۴. تحکیم پیوند دانشگاه، پژوهش و جامعه از طریق گسترش همکاری‌های پایدار با صنعت، بخش‌های تولیدی و خدماتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و نهاد‌های متولی حل مسائل ملی، به‌ویژه در حوزه‌های آب، خاک، غذا، انرژی و فناوری‌های نوظهور؛

۵. تقویت استقلال و اقتدار علمی و فناورانه کشور با توسعه زیرساخت‌های پژوهشی، رفع موانع و گلوگاه‌های فناورانه و حمایت از تبدیل دانش به محصولات، خدمات و راه‌حل‌های مؤثر؛

۶. بهره‌گیری از خرد جمعی جامعه علمی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تقویت مشارکت استادان، پژوهشگران و نخبگان در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با آینده علم و آموزش عالی؛

۷. ارتقای کیفیت و اثرگذاری نظام آموزش عالی با تأکید بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه، اخلاق علمی، پاسخ‌گویی به نیاز‌های کشور و فراهم‌کردن زمینه مشارکت سازنده نسل جوان در ساخت آینده ایران.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با باور به اینکه سرمایه انسانی خلاق و برخوردار از انگیزه، مهم‌ترین پشتوانه پیشرفت کشور است، بر ضرورت فراهم‌سازی محیطی امیدآفرین، پویا و شایسته برای فعالیت علمی و پژوهشی تأکید می‌کند. صیانت از سرمایه نخبگانی، تقویت پیوند دانشگاهیان با مسائل و نیاز‌های ایران و فراهم‌آوردن زمینه شکوفایی استعدادها، از مسئولیت‌های اساسی نظام آموزش عالی در مسیر تحقق رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب است.

ما دانشگاهیان و خدمت‌گزاران عرصه علم و فناوری، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و پاسداشت یاد و مجاهدت‌های رهبر شهید انقلاب، از تأکید راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی بر علم و فناوری، به‌ویژه در شرایط جنگ و دفاع از کشور، قدردانی می‌کنیم و اعلام می‌داریم که در پرتو هدایت‌های ایشان، برای تعمیق حرکت علمی کشور، پرورش نسل‌های خلاق و توانمند، گسترش مرز‌های دانش و تبدیل ظرفیت‌های علمی ایران به پشتوانه‌ای استوار برای پیشرفت، رفاه و اقتدار ملی، از هیچ تلاش شایسته‌ای فروگذار نخواهیم کرد.

امید آنکه با اتکال به خداوند متعال، همت جامعه علمی و مجاهدت نخبگان و دانشگاهیان، مسیر پیشرفت علمی ایران با قدرت و شتابی فزاینده ادامه یابد و دانشگاه ایرانی، بیش از پیش، کانون تولید دانش، پرورش اندیشه و حل مسائل کشور و زمینه‌ساز دستیابی ایران عزیز به جایگاهی شایسته در مرجعیت علمی و فناوری جهان باشد.



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آبان ۱۴۰۵