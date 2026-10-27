معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از برنامه دولت برای حمایت از توسعه فناوری‌های نوین در زنجیره صنعت خودرو خبر داد و گفت: کاهش مصرف سوخت و ارتقای فناوری موتور خودرو‌ها از اولویت‌های این صنعت است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، حسین افشین در حاشیه بازدید از شرکت سایپا با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش تحقیق و توسعه این شرکت، گفت: تحولات فناوری در صنعت خودروسازی کشور، نویدبخش آینده‌ای امیدوارکننده برای فناوری ایران است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری برای کاهش متوسط مصرف سوخت موتور خودرو‌ها به حدود ۲ تا ۲.۸ لیتر، افزود: کاهش مصرف سوخت علاوه بر صرفه‌جویی در منابع طبیعی، به کاهش آلودگی هوا و هزینه‌های دولت و مردم کمک می‌کند.

افشین با بیان اینکه فناوری به‌کاررفته در موتور‌های جدید از فناوری‌های روز دنیا است ادامه داد: این موتور‌ها می‌توانند با حفظ یا افزایش قدرت، مصرف سوخت کمتری داشته باشند و پیش‌بینی می‌شود این خودرو‌ها در سه تا چهار سال آینده به‌طور کامل در دسترس مردم قرار گیرند.

به گفته وی دستور رئیس‌جمهور در سال گذشته برای استفاده خودروسازان از موتور‌های کم‌مصرف، از سوی سایپا مورد توجه قرار گرفته و این شرکت در مسیر ارتقای فناوری و کاهش مصرف سوخت گام برداشته است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع مادر کشور گفت: توسعه این صنعت تنها به خودروسازان وابسته نیست و پیشرفت هم‌زمان صنایعی مانند الکترونیک، ماشین‌کاری و پتروشیمی نیز برای دستیابی به خودرو‌های پیشرفته ضروری است.

افشین ادامه داد: دولت برنامه‌ای جامع برای حمایت از بخش‌های مختلف زنجیره تولید خودرو دارد و در همین راستا، ایجاد مرکز توسعه فناوری و حمایت از زیست‌بوم فناوری صنعت خودرو با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، خودروسازان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، روند توسعه فناوری و پیشرفت صنعت خودروسازی کشور شتاب بیشتری بگیرد.