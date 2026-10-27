دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز استان خوزستان گفت: یک کارگاه تولید و توزیع مشروبات الکلی در این شهرستان شناسایی و از این محل ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر مشروبات دست‌ساز کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهاب‌الدین بهبهانی گفت: به دنبال مبارزه با سوداگران مرگ و عوامل فساد در رامهرمز، یک کارگاه تولید و توزیع مشروبات الکلی در این شهرستان شناسایی و از این محل ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر مشروبات دست‌ساز، ادوات و دستگاه‌های تولید این مواد، نیز کشف و ضبط شد و تلاش برای دستگیری متهمان ادامه دارد.

وی با قدردانی از اقدامات هوشمندانه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فراجا در شناسایی این شبکه، بر برخورد قاطع قانونی با عوامل تولید و توزیع مشروبات الکلی در سطح شهرستان تأکید کرد و افزود: هفته گذشته نیز ۳۲۰ لیتر مشروبات الکلی کشف و یک متهم در این راستا دستگیر شده بود و این بازرسی‌ها ادامه دارد.