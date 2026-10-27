چغندرقند اقلید، چرخ کارخانه های قند فارس را به حرکت درآورد

چغندرقند اقلید، چرخ کارخانه های قند فارس را به حرکت درآورد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،ارسلان صالحی گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۰ هزار تن محصول چغندرقند تولید و وارد صنایع تبدیلی شهرستان اقلید و شهرستان‌های همجوار شود.

وی با بیان اینکه چغندرقند از محصولات مهم زراعی اقلید به شمار می‌رود افزود: وجود شش کارخانه قند در شهرستان اقلید و شهرستان‌های اطراف، زمینه مناسبی برای کشت این محصول در شمال فارس برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز این واحد‌های صنعتی را فراهم کرده است.

صالحی با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری در مراحل مختلف تولید بیان کرد: حرکت به سمت کشت مکانیزه، از آماده‌سازی زمین و کاشت تا عملیات داشت و برداشت، می‌تواند در کاهش هزینه‌های تولید، صرفه‌جویی در زمان و استفاده بهینه از نیروی کار مؤثر باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید بیان کرد: استفاده از کمباین‌های تخصصی برداشت این محصول، نقش مهمی در افزایش سرعت عملیات برداشت، کاهش وابستگی به نیروی کار و مدیریت بهتر زمان تحویل محصول به کارخانه‌های قند دارد.