به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، همایشی با شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» با حضور مسئولان و کارکنان ادارات شهرستان دماوند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که با هدف تبیین اهمیت پدافند غیرعامل، افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سطح آمادگی جامعه برگزار گردید، کارشناسان و اساتید این حوزه به بررسی چالش‌های امنیتی در شرایط کنونی کشور پرداختند.

در این همایش، سخنرانی‌های تخصصی در محور‌های «جنگ نرم»، «جایگاه راهبردی پدافند غیرعامل» و «مقابله با تهدیدات جنگ سایبری» ارائه شد. حاضران در این مراسم بر این نکته تأکید کردند که مشارکت مردم و ارتقای سطح هوشیاری جامعه، کلیدی‌ترین رکن در تحقق پدافندی است که منجر به پایداری و امنیت کشور شود.