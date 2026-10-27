مردم شهرستان خوی در دویست و چهلمین شب ایستادگی و اقتدار ، با حضور در میدان شیخ نوایی، با اعلام حمایت از مقام معظم رهبری و نیرو‌های مسلح، بر تداوم وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم شهرستان خوی با حضور در میدان شیخ نوایی، با اعلام حمایت از مقام معظم رهبری و نیرو‌های مسلح، بر تداوم وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

میدان شیخ نوایی خوی شامگاه گذشته میزبان تجمع اقشار مختلف مردم بود که با حضور در این اجتماع، حمایت خود را از مقام معظم رهبری و نیرو‌های مسلح کشور اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های حماسی، انزجار خود را از آمریکا و رژیم صهیونیستی ابراز کردند و بر حفظ انسجام ملی و تداوم مسیر مقاومت تأکید داشتند.

حاضران همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از مدافعان امنیت و اقتدار کشور تأکید کردند.

تجمعات شبانه مردم خوی در ادامه حضور‌های مردمی در نقاط مختلف شهرستان برگزار می‌شود.