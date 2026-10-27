معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: پزشکی خانواده و نظام ارجاع از مسیرهای اساسی اصلاح نظام سلامت کشور و حرکت از درمان‌محوری به سلامت‌محوری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست ستاد ملی اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۶۴ شهر مجری فازهای یک، دو و سه با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعی از مدیران ارشد وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر و به‌صورت وبیناری با رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور برگزار شد.

مهندس طاهر موهبتی در این نشست، پزشکی خانواده را برنامه‌ای ملی برای اصلاح ساختار ارائه خدمات سلامت دانست و تأکید کرد: تحقق اهداف این برنامه نیازمند همراهی و حمایت همه بخش‌های کشور است.

وی با بیان اینکه ادامه مسیر درمان‌محور با توجه به افزایش هزینه‌های سلامت، رشد قیمت فناوری‌های پزشکی و محدودیت منابع امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: نظام سلامت باید بیش از گذشته به سمت پیشگیری، غربالگری، بیماریابی فعال، آموزش سلامت و اصلاح سبک زندگی حرکت کند و پزشکی خانواده و نظام ارجاع، بستر اصلی تحقق این تغییر رویکرد است.

مهندس موهبتی افزود: پزشکی خانواده صرفاً یک برنامه درون‌بخشی وزارت بهداشت نیست، بلکه اجرای آن بر رفتار مردم، نحوه ارائه خدمات و فرایندهای نظام سلامت اثرگذار است؛ بنابراین باید از ظرفیت دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، سازمان‌های بیمه‌گر و سایر نهادهای مرتبط برای پیشبرد آن استفاده شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت اصلاح نظام پرداخت گفت: حرکت به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد می‌تواند ضمن افزایش اثربخشی خدمات، به مدیریت هزینه‌ها و کاهش اقدامات غیرضروری کمک کند. در کنار آن، تأمین منابع پایدار و پرداخت به‌موقع مطالبات ارائه‌دهندگان خدمت از الزامات استمرار و موفقیت برنامه پزشکی خانواده است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای برنامه‌های بزرگ را نمی‌توان تا زمان فراهم شدن کامل همه زیرساخت‌ها به تعویق انداخت، تصریح کرد: برنامه پزشکی خانواده در مسیر اجرا تکمیل و به بلوغ می‌رسد؛ از این رو باید همزمان با اجرای برنامه، مشکلات را شناسایی و برطرف کنیم و با استفاده از داده‌های عملکردی، روند پیشرفت را به‌طور مستمر مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی پایش مستمر شاخص‌های عملکردی را از دیگر الزامات اجرای موفق برنامه دانست و افزود: ارزیابی دانشگاه‌ها و شبکه‌های بهداشت باید متناسب با مرحله اجرای برنامه و شرایط هر منطقه انجام شود. تفاوت در نیروی انسانی، تعداد تیم‌های مراقبتی و زمان آغاز اجرای برنامه باید در تحلیل شاخص‌هایی مانند غربالگری و شناسایی بیماران مورد توجه قرار گیرد تا نقاط ضعف به‌درستی شناسایی و اقدامات اصلاحی انجام شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در پایان تأکید کرد: پزشکی خانواده و نظام ارجاع از مسیرهای اساسی اصلاح نظام سلامت کشور و حرکت از درمان‌محوری به سلامت‌محوری است. طبیعی است که در ابتدای مسیر با برخی مشکلات اجرایی مواجه باشیم، اما با عزم ملی، هماهنگی دستگاه‌ها، تکمیل زیرساخت‌ها، تأمین منابع و استفاده دقیق از داده‌های عملکردی می‌توان این برنامه را به اهداف پیش‌بینی‌شده نزدیک کرد و در این مسیر، همه باید پای کار باشند.