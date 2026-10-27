به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست تعاملی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی و دانشگاه ارومیه با تأکید بر توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و تخصصی و تقویت ارتباط میان دانشگاه و دستگاه اجرایی برگزار شد.

این نشست با حضور محمود رضازاد، رئیس دانشگاه ارومیه، محمد قربان‌پور، مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی، ابراهیم سپهر، رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه و جمعی از استادان، اعضای هیئت علمی و کارشناسان هواشناسی برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌های علمی و تخصصی دو مجموعه برای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه هواشناسی، اقلیم‌شناسی، هواشناسی کشاورزی و مخاطرات جوی مورد بررسی قرار گرفت و بر بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه و توان تخصصی کارشناسان هواشناسی برای پاسخگویی به نیاز‌های علمی و اجرایی استان تأکید شد.

همچنین برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و برنامه‌های تخصصی مشترک میان دانشگاه ارومیه و اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی به‌عنوان بستری برای تبادل دانش، انتقال تجربیات و تقویت ارتباط میان جامعه علمی و بخش اجرایی مورد تأکید قرار گرفت.

در ادامه، از عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران برگزاری نشست تخصصی «بررسی دورپیوند ال‌نینو و الگو‌های بارشی» که با حضور جمعی از مسئولان، استادان دانشگاه و کارشناسان تخصصی برگزار شده بود، تجلیل و قدردانی شد.

این نشست در راستای تقویت تعاملات علمی و تخصصی و با هدف تبدیل ظرفیت‌های دانشگاهی و کارشناسی به برنامه‌های مشترک پژوهشی و کاربردی برگزار شد و بر تداوم این همکاری‌ها در آینده تأکید شد.