مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت از شناسایی و بازداشت اعضای یک باند متهم به زورگیری و اخاذی در محدوده نعمت‌آباد تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اطلاع‌رسانی ستاد فرماندهی انتظامی تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در یکی از پرونده‌های مرتبط، متهمان با مراجعه به محل سکونت یکی از بدهکاران، یک زن میانسال را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و فرزند او را در مغازه‌ای حبس کرده بودند. همچنین، شاکی و خانواده او با تهدید به ربایش فرزند صاحب چک مواجه شده بودند.



مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد که با توجه به حساسیت موضوع، پرونده برای پیگیری تخصصی به پایگاه دهم پلیس اطلاعات ارجاع شد. مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های پلیسی، افراد مظنون را شناسایی کردند و در عملیاتی هماهنگ، آنان را در دو محل مختلف بازداشت و به مقر انتظامی منتقل کردند.



پلیس پایتخت با تأکید بر برخورد قانونی با رفتار‌های خشونت‌آمیز، تهدید و اخاذی اعلام کرد که با مواردی که امنیت و آسایش شهروندان را مختل کند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.