به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، در مراسم اختتامیه پویش «کارآگاهان کوچک» که در ساری برگزار شد، سردار قنبری، رئیس پلیس آگاهی ناجا، با تأکید بر اهمیت نهادینه‌سازی قانون‌پذیری در کودکان، از موفقیت‌های عملیاتی پلیس در افزایش نرخ کشف جرایم خبر داد.

سردار قنبری در سخنرانی خود در این مراسم، با تبیین فلسفه برگزاری این پویش در استان مازندران، گفت: کودک موجودیتی پویا و به شدت تأثیرپذیر است و بسیاری از رفتار‌های اجتماعی که در بزرگسالان مشاهده می‌کنیم، ریشه در تجربیات دوران کودکی دارد. پلیس آگاهی با هدف پیشگیری از جرایم اجتماعی، تلاش می‌کند تا کودکان را با مفاهیم امنیت، مراقبت از خود و دیگران، و نحوه همکاری با مراجع قانونی آشنا کند.

وی با اشاره به اینکه استان مازندران با همکاری پلیس این استان و پلیس آگاهی، اولین تجربه اجرای پویش «کارآگاهان کوچک» را در سطح کشور رقم زده است، افزود: هدف اصلی ما از این پویش در ساری آشناسازی کودکان با ارزش‌های امنیتی و قانون‌پذیری است. ما می‌خواهیم با ایجاد نگرش مثبت در کودکان، آنها را از همان دوران کودکی از مسیر کژی‌ها و انحرافات دور نگه داریم تا در آینده، شهروندانی مسئولیت‌پذیر و آگاه باشند. این رویکرد، یکی از مؤثرترین ابزار‌ها در پیشگیری از جرم در آینده محسوب می‌شود.

وضعیت امنیتی کشور در مواجهه با چالش‌های منطقه‌ای

رئیس پلیس آگاهی ناجا در ادامه، در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده پیرامون وضعیت جرائم در فضای مجازی و حقیقی، تصریح کرد: با وجود تنش‌های منطقه‌ای و شرایط چالش‌برانگیز جنگی که در سال جاری شاهد بودیم، برخلاف تصور عمومی مبنی بر افزایش جرم، ما شاهد وضعیت بسیار مطلوب و پایداری در کشور بودیم. این موفقیت حاصل همکاری بی‌دریغ مردم و برخورد قاطع و توانمند پلیس با افرادی است که قصد سوءاستفاده از شرایط را داشتند.

افزایش ۱۳ درصدی کشف جرایم در سطح کشور

سردار قنبری با ارائه آمار‌های رسمی، از توانمندی عملیاتی پلیس آگاهی خبر داد و گفت: «در حوزه وقوع جرایم، شاهد رشد بسیار ناچیزی (حدود ۱ تا ۲ درصد) هستیم که یک روند طبیعی است؛ اما در مقابل، شاهد جهش در میزان کشف هستیم. طبق آمار‌های رسمی، ما در سطح کشور شاهد افزایش ۱۳ درصدی در میزان کشف جرایم نسبت به سال گذشته هستیم. همچنین، تاکنون حدود ۶۵ درصد از تمامی سرقت‌های رخ داده، توسط کارآگاهان ما با موفقیت کشف و بازداشت شده است.