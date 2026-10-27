به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدی اعیان‌منش گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال از سطح ۴ هزار هکتار مزارع پنبه، ۱۲ هزار تن وش پنبه برداشت شود.

او با اشاره به میانگین عملکرد سه تن وش پنبه در هکتار افزود: تاکنون ۲۵۰ هکتار از مزارع پنبه برداشت شده است و عملیات برداشت به دو روش سنتی و مکانیزه ادامه دارد.

اعیان‌منش بیان کرد: هفت دستگاه کمباین قوزه چین کششی و یک دستگاه کمباین وش چین خودگردان در این شهرستان فعالیت دارند و پیش‌بینی می‌شود عملیات برداشت تا اواسط دی‌ماه ادامه یابد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب در پایان گفت: وش پنبه تولیدی کشاورزان پس از برداشت به شش کارخانه پنبه‌پاک‌کنی داراب منتقل می‌شود تا برای مراحل بعدی فرآوری آماده شود.