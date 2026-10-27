در بیست و هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی در عمارت خورشید ارومیه مشکلات سرمایه گذاری سه طرح صنعتی و تجاری بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بیست و هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، و با حضور دکتر خیرخواه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل دفتر سرمایه گذاری استانداری، در ساختمان عمارت خورشید مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان برگزار شد.

در این نشست، ۹ دستور کار تسهیل فرآیند‌های اداری سرمایه گذاری بررسی شد که ۳ طرح مربوط به حوزه صنعت و تجارت بود که مورد بررسی و حمایت قرار گرفت.

بررسی در خصوص مهلت رفع تعهدات ارزی صادراتی سرمایه‌گذار خارجی و مشکلات ثبت چک آن در این جلسه مطرح و تصمیمات حمایتی اتخاذ گردید.

همچنین صدور پروانه بهره برداری و کارت بازرگانی و دفاتر تجاری الکترونیکی شرکت سرمایه گذار خارجی ساخت درب و پنجره مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با رویکرد حمایتی تصمیمات در صورتجلسه ثبت خواهد گردید.

در مورد احداث طرح تولید سوخت تقطیری در محدوده شهرستان سلماس، درخواست اعتبار برای اجرای طرح برق رسانی شهرک کشاورزی خانشان و احداث مجتمع رفاهی تجاری در مسیر مرز سرو ارومیه و سایر موضوعات نیز تصمیماتی اتخاذ گردید.

در پایان این نشست، پس از بحث و بررسی کارشناسی موضوعات، تصمیمات نهایی در خصوص موارد مطرح‌شده اتخاذ و مصوباتی با هدف رفع موانع، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان به تصویب رسید.