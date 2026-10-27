

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مسعود گلپسند گفت: در پی افزایش سرقت خودرو در تهران، به‌ویژه در محدوده تحت پوشش پایگاه دوم پلیس آگاهی، شناسایی سارقان و کشف خودرو‌های مسروقه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد اعضای یک باند با سرقت خودرو‌های پژو پارس و رانا، دستکاری اسناد و مدارک و تغییر هویت خودروها، آنها را با پلاک‌های تعویض‌شده و در قالب خودرو‌های ظاهراً قانونی به فروش می‌رساندند.



این مقام انتظامی ادامه داد: بررسی سوابق معاملات خودرو و آگهی‌های منتشرشده در فضای مجازی، به شناسایی موارد مشکوک منجر شد. کارشناسی‌های تخصصی نیز وجود سابقه سرقت و دستکاری هویت در تعدادی از خودرو‌ها را تأیید کرد.

به گفته سرهنگ گلپسند، کارآگاهان با هماهنگی مقام قضایی به شهرستان کرمانشاه اعزام شدند و خودرو‌های مشکوک را که پیش‌تر به خریداران فروخته شده بودند، کشف کردند. این خودرو‌ها برای انجام بررسی‌های تخصصی و طی مراحل قانونی به پلیس آگاهی تهران منتقل شدند.

معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران خاطرنشان کرد: پس از تکمیل مراحل قانونی، خودرو‌های کشف‌شده به مالباختگان بازگردانده خواهند شد.

وی افزود: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری متهم اصلی و سایر افراد احتمالی مرتبط با این پرونده و همچنین کشف دیگر خودرو‌های مسروقه ادامه دارد.

فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران از بازداشت دو متهم به سرقت اماکن و کشف اموال مسروقه به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد تومان خبر داد و اعلام کرد اموال کشف‌شده به شاکی پرونده بازگردانده شده است.

سرهنگ علی عزیزخانی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از محل کار یکی از شهروندان، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام بررسی‌های تخصصی، یکی از افراد مظنون را شناسایی و بازداشت کردند. این فرد در جریان تحقیقات به ارتکاب سرقت با همکاری شخص دیگری اعتراف کرد و در ادامه، همدست او نیز دستگیر شد.

فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران ادامه داد: در جریان رسیدگی به پرونده، اموال مسروقه کشف و پس از طی مراحل قانونی به شاکی تحویل داده شد.

به گفته این مقام انتظامی، متهمان همچنین به چند فقره سرقت دیگر اعتراف کرده‌اند و ارزش اموال کشف‌شده در این پرونده حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.